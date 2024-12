Vespa Club, riunione a Biella: presenti anche membri Piemonte e Valle d'Aosta

Anche i Vespa Club del Piemonte e Valle d’Aosta si sono ritrovati, sabato 30 novembre nella nuova sede del Vespa Club Biella, per l’annuale incontro di fine stagione, nel quale si stilano i bilanci dell’annata appena conclusa e si preparano gli obiettivi per quella in arrivo. Una folta partecipazione (una trentina di Club) ha dato vita a un dibattito che ha affrontato i vari temi sul tavolo, dalle novità in campo legislativo e amministrativo alla stesura dei calendari 2025.

Erano presenti, accolti dalla Presidente del Vespa Club Biella, Erika Ferro, i responsabili regionali Carlo Bozzetti e Roberto Donati, il Consigliere Frederik Rosso e il revisore dei conti Jean Claude Aiazzi, oltre a Paride Lancellotti, Paolo Giacomotti, Gian Michele Merlo e Fulvio Relmi, collaboratori regionali per i tre settori Turismo, Sport e Storico/Culturale con le varie relazioni.

Il clima disteso e collaborativo ha segnato questa riunione, che si è conclusa con un ricco buffet offerto ai partecipanti.