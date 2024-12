Sabato la cerimonia di consegna dei diplomi "Daniele Pigato"

La prossima settimana l'Uba ha in programma due importanti appuntamenti.

Venerdì sera, alle consuete ore 20,45, presso l' osservatorio, si terrà la terza serata del corso di avvicinamento all'astronomia, con Francesco Verardi che tratterà dei telescopi: un po' di storia ma anche tanti accorgimenti per un buon stazionamento e tanti consigli su quale ottica utilizzare per le più disparate esigenze. Sarà una serata fondamentale per chi vuole saperne di più sull' "occhio lungo" degli appassionati di astronomia.