Liceo del Cossatese: nuova palestra pronta per febbraio

E' finita la nuova palestra del Liceo del Cossatese e Vallestrona. I lavori sono ultimati. Manca solo il collaudo, gli ultimi via libera, e i ragazzi potranno utilizzarla. Con molta probabilità sarà a disposizione dei giovani liceali già a febbraio.

I lavori per la sua costruzione sono iniziati lunedì 15 maggio 2023. Il progetto vale 2,885 milioni di euro di fondi che la Provincia è riuscita ad ottenere con il PNNR. Una seconda tranche di intervento prevede invece la realizzazione della nuova scuola. In particolare, il progetto prevede che gli studenti rimangano nell'attuale sede che in seguito sarà demolita, fino a quando un nuovo edificio non sarà completato.

Per quale motivo si è partiti dalla palestra? Dalle analisi fatte sulla struttura era emerso che si trattava della parte dell’edificio che, presentando varie criticità, necessitava più urgentemente di un investimento di rifacimento complessivo.

Sempre con il PNRR è stato finanziato dalla Provincia il completamento dell'intervento di adeguamento sismico e statico del Liceo Scientifico Avogadro di via Galimberti, dove i 120 ragazzi che fino ad oggi sono stati ospitati presso il Gae Aulenti (ex Atap) faranno ritorno dopo le feste.