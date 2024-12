Santa Barbara dei Vigili del Fuoco di Cossato: "Avere sul territorio il distaccamento fa sentire la popolazione protetta e sicura" FOTO e VIDEO

Oggi, 7 dicembre, si è celebrata Santa Barbara dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Cossato alla presenza del Comandante Provinciale dei VVF Amalia Tedeschi, di autorità, dei Carabinieri di Cossato, dei Rappresentati della Protezione Civile, della Croce Rossa e dell'AIB, dei familiari e alla speciale presenza di Gino Gronchi, Cavaliere Di Gran Croce, classe 1945, che grazie al suo impegno ha dato impulso all'apertura di ben centocinquanta distaccamenti volontari in Italia.

Il Presidente della Regione Cirio ha inviato al distaccamento un video messaggio per essere vicino ai volontari: "Oggi è una ricorrenza importantissima perchè sono passati 20 anni dall'apertura del vostro distaccamento e voglio esprimere gratitudine a nome di tutta la Regione Piemonte. Continueremo a supportarvi affinchè ci siano mezzi e tecnologie adeguate mettendo al centro persone di valore come voi che hanno a cuore gli altri"

Alessandro Corrias, capo distaccamento di Cossato, ha aperto ufficialmente la cerimonia: "I nostri interventi sono sempre in crescendo di anno in anno fino ad oggi, nel 2024, in cui abbiamo effettuato circa 550 interventi. Un grande ringraziamento va al Comandante Amalia Tedeschi che ci ha supportato su molti aspetti, formazione dei nuovi Vigili volontari, un corso capisquadra, un corso su zone acquatiche, che rendono sempre più formati e competenti i volontari. Chiedo inoltre un ulteriore sforzo al Comune di Cossato per sistemare alcune cose della nostra sede che hanno bisogno di essere messe a punto."

Dopo i saluti al distaccamento di Gino Gronchi, il Sindaco di Cossato, Enrico Moggio ha preso la parola: "I volontari del distaccamento di Cossato hanno una grande competenza. Ho avuto occasione di lavorare con loro e so che godono di stima e apprezzamento anche dai Vigili professionisti. Mi auguro che i Sindaci dei paesi di competenza del distaccamento e la Provincia si sentano coinvolti nel sostegno di questa realtà di cui spesso ci si ricorda solo quando se ne ha bisogno ed è un peccato perchè questo è un bene di tutto il territorio e non solo di Cossato, ed è un bene che deve essere tutelato e supportato da tutti i Comuni".

Il Comandante Provinciale Amalia Tedeschi: "La ricorrenza di Santa Barbara ci ricorda i principi che muovono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, coraggio, disponibilità, tenacia, principi di uomini e donne che ogni giorno mettono a disposizione della cittadinanza la loro professionalità. Da vostro Comandante devo ringraziarvi per la vostra presenza sul territorio per il vostro senso del dovere e di sacrificio. Ogni volta che il Comando ha avuto bisogno anche dei volontari, voi ci sete stati. Mi impegno a continuare ciò che ho fatto sino ad ora, starvi vicino, fornirvi disponibilità e presenza ogni volta che ne avrete necessità".

Per l'occasione sono stati presentati i 5 nuovi Vigili Volontari dell'ultimo corso e il nuovo Caposquadra; tutti i presenti sono stati omaggiati del calendario 2025 del distaccamento con delle belle immagini degli interventi dell'anno.

La Santa Messa, celebrata da Don Fulvio Dettoma, ha consentito un momento di raccoglimento e di preghiera: "Il Vangelo di oggi si concludeva così: Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, frase che si adatta perfettamente alla vostra missione per gli altri. Avere sul nostro territorio il vostro distaccamento fa sentire la popolazione protetta e sicura che in caso di aiuto si può certamente contare sull'intervento dei Vigili del Fuoco".

La Preghiera a Santa Barbara e la benedizione ai mezzi ha concluso la mattinata mentre la festa è proseguita con il momento conviviale per i Vigili e le famiglie che hanno condiviso allegria e buon cibo.