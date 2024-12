Il Balcone del Biellese Trail compie 10 anni, a Pettinengo due percorsi in natura.

Anniversario importante per il Balcone del Biellese Trail, la corsa voluta dal GAC Pettinengo per mettere in mostra la bellezza della natura di questa zona del nostro territorio: quest’anno sarà la 10ª edizione da quel novembre 2014 quando fu organizzata la prima e vinta da Enzo Mersi e da Katarzyna Kuzminska.

L’evento si disputa domenica 8 dicembre sui due classici percorsi ormai consolidati negli anni: il “trail medium” di 21 km e 1056 metri di dislivello e il “trail small” di 8 chilometri con 400 metri di dislivello. Quest'ultimo è aperto a tutti anche in formula non competitiva.

La partenza avverrà alle 9.30 per il medio e alle 9.45 per il corto dal campo sportivo di Pettinengo dove è poi fissato anche l’arrivo e dove sarà possibile iscriversi in segreteria gare all’interno della palestra comunale a partire dalle ore 7.

Le preiscrizioni contano attualmente 170 partecipanti circa, numero che supera quello della passata edizione.

Al termine della gara momento conviviale per tutti i partecipanti: l’organizzazione, infatti, offrirà un gustoso piatto di polenta e tapulone con verza a tutti i preiscritti e sino ad esaurimento per gli iscritti last minute della domenica mattina. Nel pacco gara gli atleti troveranno anche dell’ottima birra, acqua e biscotti.

Alle gare possono prendere parte atleti tesserati Fidal, Runcard e EPS dalla categoria Junior in poi. Alla non competitiva small tutti i possessori di un certificato medico di buona salute.

Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo di entrambe le distanze, mentre per le varie categorie d'età saranno premiati i primi 5 del medium e i primi 3 dello small dalla JPS23 alla S70.