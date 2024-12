Lega: Economia per la gente, appunti sulla Manovra economica. A Biella arriva l'On. Gusmeroli

Il periodo pre-natalizio è sempre particolarmente fervente per quello che riguarda l’attività politica, per via dell’approvazione della Manovra economica. In un contesto internazionale particolare, che manifesta importanti strascichi sociali ed economici derivanti dai due macro-conflitti in corso e dalle tensioni conseguenti, l’obiettivo di consolidare i conti pubblici e di sostenere sia la domanda interna sia i redditi medio bassi rimane sempre il faro della nostra azione politica ed economica.

Venerdì 13 dicembre, a partire dalle 18 presso la Sala Convegni di Città Studi di Biella (Corso Giuseppe Pella 2), si svolgerà un convegno per conoscere e spiegare nel dettaglio i più importanti provvedimenti contenuti in Legge di Bilancio, e soprattutto le loro ricadute pratiche e immediate per Famiglie e Imprese del Territorio. Le illustrerà l’Onorevole Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, Relatore della Delega per la Riforma fiscale e Responsabile Fisco della Lega.

Rateizzazione del maxi-acconto da novembre al periodo gennaio-maggio dell’anno successivo, stabilizzazione degli incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, conferma del taglio al cuneo fiscale sono alcuni dei temi che si tratteranno durante l’evento, promosso e organizzato dal Segretario della Lega biellese Roberto Simonetti. Non ultima anche la proposta di rottamazione/rateizzazione lunga con 120 rate mensili equivalenti e i provvedimenti a sostegno di risparmio e sviluppo del tessuto produttivo.

L’incontro, aperto al pubblico, sarà moderato da Sara Garino, Capo Ufficio Legislativo della Presidenza della Commissione Attività produttive. Al termine del convegno, presso la Caffetteria-Ristorante di Città Studi avrà luogo la cena natalizia alla presenza del Presidente On. Riccardo Molinari, Capogruppo Lega alla Camera e Segretario Lega Piemonte. Un ulteriore momento di condivisione e convivialità, voluto dalla Sezione biellese per incontrare, a ridosso delle Festività, i propri Militanti, Sostenitori e Simpatizzanti.