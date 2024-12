BCV Acque Spa: una nuova era per i servizi idrici di Biella, Casale e Vercelli

È nata ufficialmente la BCV Acque Spa. La conferenza stampa ha avuto luogo questo pomeriggio, 5 dicembre, presso la sede della SII Spa, a Vercelli, alla presenza dei principali attori dell'operazione: il presidente Fabrizio Amatelli, la vice Laura Leoncini, l'amministratore delegato Leonardo Gili e i consiglieri Gabriele Martinazzo.

Agli organi di stampa locali, è stato annunciato la trasformazione di questa realtà da consorzio consortile a società per azioni dopo l'incontro del 27 settembre scorso con il commissario Fruttero. Lo stesso, in tal sede, aveva dettato le linee principali per la bancabilità e il piano industriale, con l'augurio dell'affidamento in proprio dei servizi idrici pubblici e dei 4 gestori: Cordar Biella, Cordar Valsesia, SII del Biellese e del Vercellese e AM + Casale Monferrato.

“La BCV è solida dal punto di vista patrimoniale, dato che i bilanci garantiscono un avanzo di amministrazione di circa 5 milioni e, quindi, può partire – spiega l'ad Leonardo Gili – Oggi è in grado di gestire il territorio che gli compete e garantire ai suoi abitanti il servizio idrico tutelando cittadini e utenti”.