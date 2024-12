Scacchi Club Valle Mosso: Federico Rama ai Campionati Mondiali Under 10.

Dal 15 al 26 novembre scorsi si sono disputati a Montesilvano (PE), sulle rive del Mar Adriatico, i Campionati del Mondo Giovanili di Scacchi (da Under 8 ad Under 12), ai quali hanno preso parte oltre 700 giovani scacchisti provenienti da oltre 80 Nazioni. Era un’occasione ghiotta per prendere parte alla più importante competizione giovanile, prevista sulla distanza di 11 partite, ed il giovane Federico Rama dello Scacchi Club Valle Mosso non se l’è fatta scappare, andando a disputare l’Under 10 Assoluto.

Pronti via, ecco che il giovane di Graglia è subito entrato nel vivo della manifestazione, non per un incontro, bensì per essere stato intervistato in diretta da RAI3 Abruzzo, insieme al Grande Maestro Roberto Mogranzini (l’organizzatore dell’evento), nel corso del Telegiornale mattutino delle 7:30 (mai levataccia sarà stata più gradita).

Venendo alla gara vera e propria, Federico partiva con il numero 127 di tabellone (su 162 iscritti) ed al termine del torneo si è posizionato 112° con 5 punti. È un risultato che soddisfa sicuramente Federico, alle prese con l’immancabile tensione di un torneo così importante, anche se in alcuni incontri lui stesso è convinto che avrebbe potuto fare di meglio.

L’inizio del torneo non è stato facile: i primi due incontri terminavano con due sconfitte contro giocatori sulla carta più forti, ma la sconfitta al terzo incontro contro un lituano senza rating ufficiale poteva probabilmente essere evitata, come lo potevano essere anche le due seguenti. È a questo punto che il suo torneo svoltava improvvisamente. Federico otteneva la sua prima vittoria sulla scacchiera in un derby tutto italiano contro un giovane abruzzese, per poi ripetersi il giorno dopo ed anche quello seguente. A questo punto la Direzione di Gara cambiava il risultato del quarto turno, assegnando a Federico la vittoria in quanto era emerso che il giocatore proveniente dallo Zimbabwe era in effetti un Under 12 e non un Under 10. Due punti in un giorno e Federico saliva a quattro punti; il quinto punto arrivava al nono turno contro un moldavo che lo sopravanzava di circa 150 punti nel rating mondiale. In classifica Federico dopo il nono turno era il primo degli italiani (sarà poi secondo solo per spareggio tecnico). Gli ultimi due turni infine mettevano di fronte a Federico due giocatori con rating ulteriormente superiore, contro i quali il nostro ragazzo non riusciva purtroppo a spuntarla.

A prescindere dal risultato, comunque più che buono, la partecipazione a queste tipologie di tornei è un’esperienza sicuramente positiva che resterà a lungo nella memoria di Federico.