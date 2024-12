Mattinata di incidenti a Vigliano Biellese, due ciclisti in ospedale (foto di repertorio)

Due ciclisti, uomo e donna, nella stessa mattinata ma in orario diverso, sono stati trasportati al Pronto Soccorso, in codice verde, dopo essersi scontrati con due auto. È successo ieri nel comune di Vigliano Biellese. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.

Sempre ieri, a Biella, si è registrato un altro sinistro, rilevato dai Carabinieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti.