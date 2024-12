Da Lecce non riesce a mettersi in contatto con la sorella di Biella, arrivano 118 e Carabinieri (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione per un uomo, domiciliato nel comune di Lecce, che non riusciva a mettersi in contatto con l'anziana sorella residente a Biella.

L'allarme è scattato nella giornata di ieri, 3 dicembre. In breve tempo, Carabinieri e sanitari del 118 hanno raggiunto l'abitazione della donna per la prima assistenza. Sembra che si trovasse in difficoltà. La stessa è stata soccorsa dal personale medico e trasportata al Pronto Soccorso per alcuni accertamenti.