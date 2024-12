Csen, creatività e ginnastica ritmica a Candelo con il Galà d’Inverno: la passione è protagonista

Il 30 novembre presso il palazzetto di Candelo Csen Piemonte e Valle d'Aosta hanno organizzato in collaborazione con i comitato Csen Biella e Vercelli l'evento dal titolo Galà d'Inverno di ginnastica ritmica, al quale hanno partecipato 150 ginnasti (3-18anni), che si sono esibiti a corpo libero o con i 5 attrezzi (palla, cerchio, nastri, funi, clavette).

Inoltre, nella competizione a squadre, potevano essere usati anche attrezzi non convenzionali come nastri natalizi, pacchi regalo, racchette da sci per poter creare e sbizzarrire la fantasia dei tecnici e così divertire e appassionare i giovani presenti.

L'entusiasmo e la gioia dei ginnasti nell'esibirsi e nel vedere ragazze più grandi che gareggiano in Gold FGI, esibirsi con loro solo per il piacere e la voglia di esprimersi, volteggiando con cerchi, nastri, palle in pedana e condividendo con i più piccoli la loro passione.