Volontari all'opera, il Mucrone Local restituisce bellezza alla conca di Oropa FOTO

Dedicare il proprio tempo libero alla comunità per il bene del territorio. Ancora una volta i volontari del Mucrone Local si sono attivati per la cura della conca di Oropa.

Il bilancio della giornata è stato diffuso dalla stessa realtà attraverso i propri canali social: “Come promesso abbiano portato a valle l’immondizia raccolta in cima al Camino, adesso tutta la zona è bonificata! Non contenti la settimana scorsa abbiamo anche eliminato i vecchi pali e le reti, nella zona del Gendarme, ormai pericolosi e fatiscenti… lasciando solo quelli intatti in attesa di capire se potranno essere riutilizzati in futuro! Un grazie di cuore a Corrado, Claudia e all’amico Bruno che si è fermato ad aiutarci! Stay tuned perché non ci fermiamo qui, altre idee bollono in pentola”.