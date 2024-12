"Decora e adotta un albero" i bambini della XXV Aprile a Chiavazza hanno addobbato gli abeti in piazza FOTO e VIDEO

Il Distretto Urbano di Biella ha voluto coinvolgere Scuole Primarie della città per realizzare un progetto connesso al Natale denominato ‘Decora e adotta un albero”. Il progetto prevede che le bambine e i bambini delle scuole primarie si impegnino a decorare e magari anche ad adottare uno dei 200 alberi di Natale, realizzando un decoro creativo, personalizzato con il loro nome e il nome della classe. E in questi giorni i bambini si sono messi al lavoro.

Nella mattina di oggi lunedì 2 dicembre gli iscritti alle elementari XXV Aprile di Chiavazza si sono recati in piazza accompagnati dai loro insegnanti e hanno addobbato i loro abeti.

Il lavoro però per loro non è finito qui...ogni settimana andranno a bagnare il loro albero e alla fine delle feste verrà organizzato un evento di «adozione definitiva». L’obiettivo è quello di guidare i bambini e le bambine allo sviluppo della loro creatività e senso di responsabilità, sottolineando l’importanza della cura dell’ambiente e del concetto di donare ‘nuova vita’ agli alberi che hanno decorato la città.

Hanno aderito al progetto oltre alla XXV Aprile anche le scuole primarie De Amicis, M. Sella Pavignano, Gromo Cridis, Borgonuovo, Villaggio Lamarmora e Istituto La Marmora.

A gennaio, al termine delle festività natalizie, raggrupperemo tutti gli alberelli in Piazza Vittorio Veneto e il Comune chiederà alle famiglie di adottarne uno per farlo rivivere nel proprio giardino o in quello della scuola di appartenenza. Si potrà lasciare un’offerta libera a propria discrezione. I fondi raccolti saranno messi a disposizione delle scuole primarie per l’acquisto di materiale didattico. Gli alberi non adottati potranno essere ripiantati in uno o più luoghi indicati dal Comune di Biella.

Il progetto ha coinvolto l’Assessorato al Commercio e l’Assessorato all’Istruzione, gli assessori di riferimento, Anna Pisani e Livia Caldesi, hanno così commentato l’iniziativa: “E’ un progetto sinergico che ha molte valenze, in primis quella di coinvolgere la creatività dei più piccoli nell’addobbare la nostra città nel periodo delle festività natalizie in tutti i quartieri ma anche quello educativo di prendersi cura della natura al fine di permettere agli alberelli di trovare una nuova ubicazione. Ringraziamo dirigenti e insegnanti delle scuole che hanno aderito al progetto con entusiasmo e passione”.