Biella alla scoperta del Surrealismo: una visita esclusiva alla mostra “Il Surrealismo e l’Italia” a Parma

La Città di Biella, attraverso l’Assessorato alla Cultura, promuove una straordinaria visita alla mostra “Il Surrealismo e l’Italia”, ospitata dalla prestigiosa Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo (Parma). L’iniziativa, realizzata in collaborazione con UPBeduca e gli Amici del Museo, celebra un importante momento di condivisione culturale, segnato dal prestito delle opere surrealiste provenienti dal Museo del Territorio di Biella.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Sara Gentile commenta: “La città di Biella è particolarmente orgogliosa di contribuire a questa prestigiosa mostra, un evento che celebra uno dei movimenti artistici più influenti del XX secolo. Grazie al prestito di sette opere Biella si fa protagonista di questa importante esposizione e, nonostante la temporanea chiusura del Museo del Territorio Biellese, l’Amministrazione Comunale offre ai cittadini biellesi un’opportunità unica di approfondimento culturale e di connessione con il proprio patrimonio. L’impegno dell’Assessorato alla Cultura è quello di mantenere vivo il legame con la cittadinanza, anche in un momento in cui la chiusura temporanea del museo ci impone delle limitazioni. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa collaborazione e invito tutti a partecipare a questa straordinaria esperienza.”

Un aspetto particolarmente significativo di questa iniziativa è la rinnovata e consolidata collaborazione tra il Comune di Biella, l’Università Popolare Biellese e il gruppo di interesse “Amici del Museo del Territorio Biellese”, per valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale biellese. Paolo Monfermoso, presidente di UPBeduca, spiega: “Insieme al Comune di Biella abbiamo organizzato la visita alla mostra, che non solo permette di apprezzare l’importanza delle opere surrealiste, ma rappresenta anche un’occasione per rafforzare quel legame speciale che unisce la nostra città alla cultura e all’arte italiana. L’iniziativa dimostra come, lavorando insieme, possiamo valorizzare al meglio la nostra cultura e offrire nuove opportunità di crescita alla comunità.”