Notte movimentata a Biella tra furti, danneggiamenti e risse: indagini su giovani stranieri

È stata una notte agitata quella tra sabato 26 aprile e domenica 27 a Biella. Intorno alle 2.30, in via Tollegno, l’addetto alla sicurezza del locale "Red Road Runner" ha segnalato la presenza di un soggetto in stato di alterazione nei pressi dell’ingresso. L'uomo avrebbe lanciato una bicicletta a noleggio e si sarebbe avvicinato ad alcune auto parcheggiate, temendo potenziali danneggiamenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile, con il supporto di una pattuglia della Polizia di Stato. Secondo quanto riferito dagli agenti, i responsabili sarebbero due individui di origine straniera, descritti come vestiti di scuro e con carnagione scura, fuggiti poi a bordo di monopattini elettrici. Gli accertamenti hanno confermato il danneggiamento della ruota anteriore di una bicicletta a noleggio, senza però risalire al locatario del mezzo.

Poco dopo, in via Galilei, le forze dell’ordine hanno individuato due soggetti corrispondenti alla descrizione: si tratterebbe di due giovani tunisini, classe 2005, che tuttavia sembrerebbero estranei all’episodio. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Sempre in via Galilei, alle 3.15, un altro intervento ha visto coinvolti i Carabinieri e in supporto la Guardia di Finanza. Un addetto alla sicurezza di un locale che si trova un quella zona, in Riva, ha richiesto aiuto dopo essere stato colpito alla nuca da un cellulare, lanciato durante un tentativo di sedare una lite tra due persone di origine magrebina. L’uomo ha riportato una lieve abrasione, ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Anche in questo caso, le forze dell’ordine hanno identificato tutti i presenti, due uomini nati rispettivamente nel 1993 e nel 1977. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire le responsabilità.