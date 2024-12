PNRR: Pichetto, ok a 540 progetti per oltre 1,5 GW, settore agricolo punta a decarbonizzazione

Sono 540 i progetti di agrivoltaico innovativo ammessi al contributo PNRR, per una potenza pari a 1548 megawatt. Il Gestore dei Servizi Energetici, che gestisce la misura per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha diffuso sul proprio portale le graduatorie con gli impianti che sono stati ammessi al sistema incentivante previsto dall’investimento “Sviluppo agro-voltaico”. Per promuovere la realizzazione di questi sistemi agricoltura-energia, che preservano la coltivazione raggiungendo allo stesso tempo risultati ambientali ed energetici, è stata prevista una tariffa incentivante sulla produzione di energia elettrica immessa in rete e un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del PNRR, per coprire fino a un massimo del 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell’impianto.