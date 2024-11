A Milano il Torino Team di Biella Squash è campione italiano a squadre Csain FOTO

Si sono svolti domenica, sui 4 campi del Poli Squash di Via Giovanni Pascoli a Milano, le fasi finali del campionato Nazionale a Squadre di squash Csain.

Nonostante il regolamento preveda la possibilità di inserire nelle squadre un elemento tesserato per una altra ASD, la Biella Squash è presente ai campionati con ben con due squadre composte al 100% da giocatori suoi tesserati: una di giocatori biellesi/novaresi composta da Roberto Antonacci, Andrea Tasca, Marco Abastante e Stefano Murdaca ed una composta da giocatori torinesi: Simone Dembech, Pier Carlo Paltro, Raffaele Monzillo e con l’evergreen Valter Dembech preziosa riserva nonché formidabile supporto tecnico tattico.16 le squadre italiane ammesse alla fase finale anche se all’ultimo si segnalano le defezioni improvvise delle squadre di Telgate/Bergamo e Brescia.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio i percorsi che hanno condotto il sodalizio laniero sul gradino più alto del podio: Biella Squash - Torino Team sulla carta è tra le più quotate grazie all’elevato punteggio dei suoi componenti e pertanto - essendo una delle teste di serie - giova del ritiro di una delle lombarde passando il primo turno a tavolino (bye in gergo squashistico). Ma la sorte inizialmente benevola, presenta subito all’incasso il debito: la forte compagine di Modena al secondo turno (sconfitta però abbastanza agevolmente) e soprattutto la fortissima squadra di Padova in semifinale, detentrice del Titolo Nazionale ed in campo con gli stessi giocatori già vincitori la precedente edizione.

La tensione è alta e all’interno del club ospitante la sfida è definita da tutti una sorta di finale anticipata, i torinesi però sono in palla e concentrati: Pier Carlo Paltro chiude il suo incontro contro La Grassa con 1 punto di vantaggio, Simone Dembech contro il fortissimo Enrico Ferraccioli ne aggiunge altri 2 e si va alla terza e decisiva sfida con soli 3 punti di vantaggio. Ma Raffaele Monzillo è a dir poco glaciale e nel primo game si prende ben 6 punti di vantaggio che (sommati ai precedenti 3) gli consentono di giocare i due rimanenti games in assoluta scioltezza, controllando l’avversario e portando a casa il passaggio del turno che significa la finale contro i liguri di Toirano/Vado.Sulla carta l’ostacolo da superare è più agevole dello scoglio appena superato, ma anni di esperienza agonistica insegnano a non sottovalutare mai nessun avversario ed a tenere sempre la concentrazione ai massimi livelli. Nel primo game Pier Carlo Paltro inizia ad accusare la fatica e il suo bravissimo avversario Andrea Dini gioca una partita stupenda che gli consente di portare il suo team in lieve vantaggio.

Ma ci pensa subito Simone Dembech a riequilibrare il match riportando il vantaggio a casa contro il fortissimo Marco Bo. Nell’ultima e decisiva sfida a Raffaele “the Ice man” Monzillo bastano pochi scambi per individuare le lacune del suo avversario Alessandro Ventrice (non al top sia mentalmente che fisicamente) ed a condurre alla grande la cavalcata verso il titolo Nazionale.Ottimo anche il percorso dell’altra squadra biellese composta da giocatori meno esperti e con meno punti in classifica che però, dopo aver inaspettatamente passato il turno eliminando una delle squadre milanesi del Poli Squash, se la gioca quasi alla pari contro la poi finalista Toirano/Vado. Degna di menzione è la prestazione di Roberto Antonacci contro Marco Bo al quale cede 2 giochi col punteggio di 9-8, ma a cui rifila anche un secco 9-3 che nel contesto del regolamento di gara significa +4 punti per il biellese ed il suo team.Dopo l’eliminazione dal tabellone principale il team biellese passa in quello di recupero che si traduce poi in un 7° posto ex aequo in classifica finale di tutto rispetto.