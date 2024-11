Salussola, tentò di investire due persone: pena ridotta in appello (foto di repertorio)

Pena dimezzata per il 53enne di Salussola, condannato in primo grado a 8 anni e 2 mesi per l'accusa di duplice tentato omicidio. Nell'udienza di mercoledì, 27 novembre, davanti alla Corte d'Appello di Torino, è stata ridotta a 4 anni e 8 mesi di reclusione.

L'uomo era stato arrestato a fine settembre 2023: secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, l'uomo era rimasto coinvolto in un sinistro autonomo, a seguito di una manovra pericolosa che l'aveva scaraventato a terra; in seguito, risalito a bordo, aveva tentato di investire con il trattore due persone, giunte sul luogo dell'incidente proprio per soccorrerlo. L'uomo, assistito dall'avvocato Marco Romanello, ha sempre negato ogni accusa.