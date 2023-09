Salussola, arrestato il trattorista che ha sfondato cancello di un'abitazione. Era ubriaco FOTO

Aggiornamento del 28 settembre

Ieri, 27 settembre, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un 52enne salussolese, celibe, agricoltore, censurato per reati contro il patrimonio, poiché ritenuto responsabile di ”tentato omicidio”.

L’uomo, alle 15.30 circa del 26 settembre a Salussola in via Massazza, in evidente stato di alterazione alcolica, alla guida del proprio trattore agricolo Fiat, dopo aver percorso parecchia strada, mentre effettuava una pericolosa manovra, perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra, richiamando nel contesto l’attenzione dei presenti, subito accorsi ad accertarsi delle condizioni del malcapitato che, nonostante la caduta, e, per niente intimorito da quanto accaduto, risaliva sul potente mezzo agricolo, ripartendo in direzione dei soccorritori, tentando di investirli e dandosi a repentina fuga.

Il rumore generato e la guida a dir poco sportiva dell'uomo richiamavano l’attenzione e suscitavano allarme tra i cittadini, che effettuavano numerose chiamate al 112.

Finalmente, dopo varie ricerche, il trattore veniva ritracciato, mentre era andato a finire la propria marcia contro una recinzione metallica, e fermato da un equipaggio della Stazione Carabinieri di Salussola.

I Carabinieri si avvicinavano all’uomo, in palese stato di ebrezza alcolica, riuscendo ad allontanarlo dal mezzo e a farlo trasportare presso il pronto soccorso del nosocomio biellese, da equipaggio del 118, per le cure del caso.

A termine degli accertamenti l’uomo, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, che coordinava tale attività, veniva tradotto presso il carcere di Biella.

Nel medesimo contesto, l’arrestato veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, la patente di guida ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

26 settembre:

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale autonomo, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 26 settembre, a Salussola.

Stando alle prime ricostruzioni, un trattore ha sfondato il cancello di un'abitazione privata. Il conducente è stato subito assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.