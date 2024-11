Tettoia a fuoco a Sagliano foto Giacomo Chiarini per newsbiella.it

Questa mattina, 28 novembre, poco dopo le 9:45 i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti con due squadre a Sagliano Micca, in via Nava, per un incendio di una tettoia confinante tra due abitazioni. Una vicina ha visto le fiamme provenire da una tettoia tra due abitazioni e ha immediatamente chiamato il 112.

Sul posto, al momento ci sono i Vigili del Fuoco che stanno spegnendo l'incendio e un'ambulanza medicalizzata. Un signore ha infatti provato ad estinguere le fiamme inalando fumi e il 118 ha proceduto con un controllo per verificare le sue condizioni di salute.

Non sono note la cause del rogo

Seguiranno aggiornamenti, l'opera di estinzione da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco è tutt'ora in corso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.