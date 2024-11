Candelo: cerca di investirla dopo l'incidente, era ubriaco

Un acceso diverbio si è acceso ieri pomeriggio, alle 17.30 circa a Candelo, fra un uomo di 52 anni e una donna di 65 che litigando per strada hanno attirato l’attenzione dei passanti.

L’uomo, alla guida della propria auto, sembra che abbia tamponato il veicolo della donna, scatenando un’accesa discussione, tanto da tentare di spintonare la donna. In seguito sarebbe salito in macchina e avrebbe tentato di investirla.

In corso gli accertamenti a carico dei Carabinieri che stanno effettuando le indagini, ma il 52enne è stato deferito per guida in stato di ebrezza e, a causa del presunto tentativo di investimento, per tentate lesioni.