Dal Comune di Muzzano un contributo a Gattopoli made in Biella O.d.V.

Il Comune di Muzzano ha dato un contributo di 250 euro all'associazione Gattopoli made in Biella O.d.V..

Dietro alla scelta contenuta in una delibera di giunta, c'è la volontà di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale.

E per quanto riguarda l'associazione in questione, svolge presso il territorio comunale di Graglia, l’attività di supporto al mantenimento ed alla gestione dei gatti che compongono le colonie feline del territorio. E Muzzano con una delibera di giunta di luglio ha riconosciuto una colonia felina sul territorio comunale e precisamente in Frazione Bagneri.

Gattopoli opera nella prevenzione del randagismo e nella tutela degli animali randagi ed abbandonati con criteri di sussidiarietà avvalendosi anche di volontari che garantiscono in modo spontaneo e gratuito sia le attività quotidiane in sede che sul territorio e l’erogazione di un contributo consente all’Associazione di realizzare un piccolo sostegno nelle spese di gestione.