Biella, concerto a Città Studi a favore dell'Aias

Anche quest’anno il Rotary Club di Biella, in collaborazione con la “Robigrand Orchestra” propongono un’iniziativa a favore dell’Aias, l’Associazione italiana assistenza spastici che nel Biellese segue circa trenta ragazzi e ragazze con disabilità di diverso tipo, proponendo attività di arteterapia, yoga, meditazione, pet therapy, musicoterapia e soggiorni residenziali propedeutici all’acquisizione di autonomie necessarie nell’ottica del progetto “Dopo di noi”. dedicato alla realizzazione di una vita indipendente di queste persone dopo la scomparsa dei loro congiunti.

Sul palco, come lo scorso anno, ci sarà la “Robigrand Orchestra” del dottor Roberto Perinotti, medico chirurgo dell’ospedale di Biella e presidente del Rotary Club Biella, che dopo il grande successo di “Suoni sull’Atlantico” che lo scorso anno gremì il Teatro Sociale per raccontare l’evoluzione della musica jazz tra l’America e l’Europa, quest’anno proporrà con il suo complesso musicale composto da 18 elementi, nella grande tradizione delle big band all’epoca dello swing, lo spettacolo “Fusioni sonore del secondo ’900”. Perinotti, oltre che in veste di direttore d’orchestra, sarà di scena anche come conduttore e narratore di questa avvincente storia musicale, all’insegna del motto che preannuncia per lo spettacolo «due chiacchiere e 4 note».

L’appuntamento è per martedì 5 dicembre alle 21 all’Auditorium di Città Studi. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto per la realizzazione dei progetti dell’Aias Biella, guidata dalla presidente Claudia Sella. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti in prevendita è possibile rivolgersi alla segreteria del Rotary Club Biella, in via Sabadell 1 a Biella, telefono 3513352272, oppure all’Aias, chiamando il numero 3487455972.