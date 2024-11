Anziani nel mirino dei truffatori: Pettinengo a fianco della cittadinanza FOTO

In questi ultimi mesi le tendenze in campo delittuoso sembrano susseguirsi a gran velocità e non è semplice per le fasce più deboli, meno avvezze agli strumenti tecnologici, discriminare la buona fede o proteggersi dai mal intenzionati che si nascondono al di là dello smartphone. Parenti nei guai, consulenti intenti a “proteggere” le nostre finanze o sostenerci nel pagamento di una multa salata, amici lontani o lo zio d’America che per offrirci il jackpot di un buon investimento richiede le credenziali della nostra banca. Nel mondo delle opportunità occorre donarne anche ai propri cittadini e il sindaco Giovanni Blumetti espone la trattazione della giornata: “Diffidare dalle apparenze, evitare distrazioni e non fornire confidenza, se non si posseggono certezze, rappresentano semplici strategie, ma di grande valore nel campo delle truffe. A volte le pressioni dovute alle tempistiche ci portano ad effettuare scelte improvvise ed errate. Con la collaborazione dei Carabinieri abbiamo voluto fornire gli strumenti per evitare e prevenire potenziali rischi”.