Angelico veste Biella con i colori del Black Friday: sconti fino al 50%

Biella si prepara a vivere un Black Friday all'insegna dell'eleganza e della qualità grazie alle imperdibili offerte di Angelico. Fino al 2 dicembre, la storica azienda biellese propone sconti fino al 50% su una vasta selezione di capi per uomo e donna, realizzati con i migliori materiali e caratterizzati da un design senza tempo.

Un'occasione unica per rinnovare il guardaroba

Che tu sia alla ricerca di un completo sartoriale per un'occasione speciale, di un capospalla caldo e avvolgente per affrontare l'inverno o di un outfit casual per il quotidiano, da Angelico troverai sicuramente ciò che fa per te. Ogni capo è stato pensato e realizzato con cura, seguendo le più alte tradizioni sartoriali italiane. I tessuti pregiati, le finiture impeccabili e le linee classiche rendono i capi Angelico un investimento per il futuro.

Sconti imperdibili su capi iconici

Tra le proposte in offerta, non mancano i capi iconici del marchio, dagli abiti da uomo fino alla maglieria con i tessuti più pregiati e chi cerca un tocco di originalità potrà trovare anche capi più ricercati.

Un'esperienza di shopping unica

Approfitta del Black Friday di Angelico per scoprire l'ampia gamma di prodotti offerti e per vivere un'esperienza di shopping unica. Il personale altamente qualificato sarà a tua disposizione per consigliarti e aiutarti a trovare i capi perfetti per te. Non perdere questa occasione per rinnovare il tuo guardaroba con stile e risparmiare!

STORE:

Agira | Aosta | Biella | Bassano | Castel Guelfo | Fidenza | Franciacorta | FoxTown | Gaglianico | Guanzate | Manerba | Mondovì | Napoli | Palmanova | San Marino | Scalo Milano | Treviso | Valdichiana | Vicolungo

SITO: https://angelico.it/

MAIL: customercare@angelico.it

INDIRIZZO: Via Cavour, 67 – Gaglianico (BI), 13894 / Via San Filippo, 3 – Biella (BI), 13900

TELEFONO: 015 2548801