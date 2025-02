Gruppo Ermenegildo Zegna, “l’Accademia dei Maestri" prende vita con la nomina dei primi 20 maestri

L’Accademia dei Maestri del Gruppo Ermenegildo Zegna nasce dalla passione per l’eccellenza e dalla volontà di custodire conoscenze uniche e centenarie. Sin dalla propria nascita, il Gruppo ha, infatti, investito nel talento preservando e tramandando alle nuove generazioni preziose conoscenze trasversali alle funzioni del Gruppo. Con Accademia e la nomina dei Maestri questa tradizione centenaria prende vita e diventa scuola di Maestria.

Puntando sullo sviluppo di competenze trasversali, l’Accademia incentiva la condivisione della conoscenza attraverso percorsi di formazione su misura, interdisciplinari ed esperienziali, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la Maestria in diversi ambiti e di incentivare il dialogo tra le diverse generazioni. “Coltivare la conoscenza condivisa ed investire nei talenti è da sempre parte del DNA e della visione strategica del Gruppo Ermenegildo Zegna”, ha commentato Gildo Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo. “Oggi, con questo progetto, celebriamo i nostri primi Maestri,talenti straordinari che avranno il compito non solo di tramandare una legacy unica, ma anche di favorire lo sviluppo ulteriore del Made in Italy”.

Oggi il Gruppo celebra la nomina dei primi 20 Maestri, figure centrali dell’Accademia, custodi di un sapere unico che abbraccia trasversalmente le diverse aree tematiche di formazione (Skills Factories).

• Mastery of Craft & Textile - la manifattura artigianale di tessuti e prodotti tessili

• Mastery of Design & Product Development - l’innovazione sostenibile applicata alla creatività e allo sviluppo prodotto

• Mastery of Experience & Delight - la gestione personalizzata del rapporto con i clienti

• Mastery of Business Excellence - le strategie di business excellence.

Il progetto partito oggi con la nomina dei primi Maestri, continuerà e si amplierà ulteriormente nel corso degli anni avendo come obiettivo quello di salvaguardare per le generazioni future conoscenze centenarie e custodire il Made in Italy.