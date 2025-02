Ateliere Coco: Nuova Sede, Nuove Emozioni e altre sorprese a partire dal 15 Febbraio 2025!

Atelier Cocò, punto di riferimento per chi ama l’artigianato e lo stile shabby chic, cambia casa! A partire dal 15 febbraio 2025, il negozio si trasferirà in una nuova location in via San Filippo 13, Biella, dove i clienti potranno continuare a scoprire proposte uniche in un ambiente ancora più accogliente e rinnovato.

L’orario di apertura, a partire dal 15 febbraio, sarà dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00.

Non perdere l’occasione di visitare la nuova bottega e di scoprire tutte le novità in arrivo! Tra le tante proposte, rimarranno sempre disponibili le collezioni di Vestopazzo, il brand italiano di bijoux e accessori moda artigianali, e la linea MadTea, che unisce fantasia, design e artigianalità per creare pezzi unici ispirati al mondo delle favole e della magia.

Ma non è tutto: Atelier Coco’ continuerà ad offrire oggetti unici e a collaborare con talentuosi piccoli artigiani italiani, che portano avanti la tradizione dei laboratori creativi, e proporrà una selezione di pezzi esclusivi e realizzati con passione. “Amiamo ascoltare e curare le esigenze dei nostri clienti che si rivolgono a noi per ottenere unicità e personalizzazione. Chi si affida a noi, può trovare album foto e pochette in stoffa, quadri e portafoto in legno, elementi decorativi per il giardino in corten disegnati e realizzati interamente da noi, oltre a numerose altre idee regalo e casalinghi in stile francese per colorare le vostre case.”

Giovanna e Debora, sempre pronte a esaudire ogni desiderio e accogliervi con un sorriso, ricordano che il negozio offre anche lavori su commissione, come la realizzazione di fiocchi nascita, cornici e oggettistica personalizzata. Inoltre, grazie al loro “restauro creativo”, daranno nuova vita anche ai vostri vecchi mobili, trasformandoli in veri e propri pezzi unici, perfetti per ogni ambiente.

L'inaugurazione ufficiale della nuova sede si terrà il 21 febbraio 2025, con un evento speciale che sarà un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dell'artigianato e dell’arredo creativo.

Segna in agenda la data e vieni a celebrare insieme a noi questa nuova e entusiasmante avventura!

Seguiteci sui social INSTAGRAM e FACEBOOK e sul nostro sito in aggiornamento www.ateliercoco.eu

I nostri orari sono:

LUNEDI CHIUSO

MARTEDI E GIOVEDI ORARIO CONTINUATO DALLE 9:30 alle 19

MERCOLEDI, VENERDI E SABATO dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00.