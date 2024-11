Dalla Fondazione CRB nel 2025 oltre 5,2 milioni di euro per il Biellese suddivisi tra educazione, cultura e welfare

5.250.000 euro suddivisi nelle 3 aree di intervento: Educazione e ricerca, Arte e cultura e Welfare e territorio, cifra che ricomprendendo l’utilizzo del credito di imposta, sale a quasi 5.800.000 euro: sono questi i principali numeri che raccontano il “Documento programmatico previsionale 2025” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che è stato presentato dettagliatamente ieri, 25 novembre, a Palazzo Gromo Losa.

E’ stato un momento importante in cui, partendo dagli obiettivi strategici individuati come prioritari nel Pluriennale 2025-2028, sono stati illustrati i bandi e le azioni progettuali che la Fondazione realizzerà nel corso del 2025 per comprendere le modalità di partecipazione e ammissibilità delle iniziative.

“La Fondazione da quest’anno attuerà nuove modalità di intervento che gli Organi dell’Ente, in linea con quanto stabilito dal Documento Programmatico Pluriennale, hanno individuato per rendere ancora più efficace l’operato. – spiega il Presidente Michele Colombo – Tra le novità più significative segnaliamo che non sarà più prevista la Sessione erogativa generale, ma verranno attivati bandi specifici per ogni area di intervento oltre ad un bando a sostegno degli eventi realizzati nel territorio provinciale da terzi per promuovere l’arricchimento culturale, sociale e formativo della popolazione e di sviluppo e promozione del territorio, nelle tre aree di intervento della Fondazione”.

Organizzato in capitoli dedicati alle tre aree di intervento e reso più leggibile grazie a una nuova grafica, il documento punta a raggiungere obiettivi trasversali in tutte le aree di intervento con, sullo sfondo, la sfida della transizione demografica. Vi sono poi appositi simboli che permettono una lettura del documento su più livelli e che individuano i bandi e le progettualità che rispondono a specifiche chiavi di lettura come la young vision, la programmazione condivisa e l’accrescimento delle competenze. Sono inoltre stati rinnovati i colori e i loghi di aree, settori e bandi per permettere agli enti di orientarsi meglio nella vastità dei campi d’azione della Fondazione. Per raggiungere la massima diffusione del documento inoltre sarà realizzata una specifica campagna social.

“La Fondazione per realizzare questo documento ha messo in campo al suo interno una programmazione condivisa che ha coinvolto trasversalmente tutti gli uffici che ringrazio per il grande impegno – spiega il Segretario Generale Andrea Quaregna – si tratta di un momento importante per l’Ente che presenta il primo documento programmatico annuale derivato dal nuovo Pluriennale a sua volta ispirato all’ascolto del territorio. E’ importante ricordare che l’azione generativa della Fondazione si dispiega sul territorio non solo attraverso i bandi, ma anche attraverso coprogettazioni, progetti propri, le società strumentali Città Studi s.p.a. e Palazzo Gromo Losa s.r.l., gli enti partecipati e gli immobili per il bene comune concessi in comodato gratuito”.

Inoltre, per proseguire e potenziare la logica di ascolto costante del territorio, la Fondazione organizzerà nei prossimi giorni una serie di appuntamenti di presentazione del DPP 2025 con il seguente calendario:

3/12 h. 18 Cella Grande Viverone, Via Cascine di Ponente 21

6/12 h. 18 Polivalente Occhieppo Inferiore, Via Caralli 7

7/12 h. 10 Ex Mulino Susta Valdilana, fraz. Soprana, Strada provinciale 231

9/12 h. 18 Villa Ranzoni Cossato, Via Ranzoni 2

Il documento completo sarà pubblicato sul sito della Fondazione a partire da oggi, 26 novembre. Questi i principali dati relativi all’attività erogativa 2025:

- L 'Area educazione e ricerca, per la quale sono destinati 1.740.000,00 euro, è suddivisa in Educazione, istruzione e formazione professionale incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; Attività sportiva e Ricerca scientifica e tecnologica.

- Area arte e cultura: 1.870.000,00 euro ripartiti tra Arte e attività e beni culturali e Sviluppo locale ed edilizia popolare locale.

- Area Welfare e territorio: per la quale sono destinati 1.640.000,00 ripartiti tra Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa e Volontariato, filantropia e beneficenza.