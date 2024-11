Biella, uomo senza casa al freddo: i chiarimenti dell'assessore Scaramuzzi

Riceviamo e pubblichiamo:

“Si ripresenta anche quest'anno la situazione descritta dal lettore di cui condividiamo l'approccio. Ci teniamo però a replicare ad alcune sue esternazioni: non è vero che l'amministrazione comunale ed i servizi sociali "si voltano dall'altra parte" e sappiamo perfettamente che non serve e non basta "spostarlo da un luogo pubblico".

E' facile scrivere e segnalare, è facile attribuire "colpe" ai vari servizi che il territorio offre quando non si "conosce la storia", non si conosce "cosa si sta facendo e cosa si è fatto". Tutti noi vorremmo che situazioni come quella descritta non esistessero, ma capita anche che alcune persone per scelta preferiscano dormire in strada, con tutti i rischi che questo comporta e che cerchiamo di prevenire intervenendo e offrendo soluzioni non solo in corso di emergenza, ma anche tentando di costruire percorsi più strutturati che possano restituire la dignità e autonomia a queste persone. Noi ci siamo, sempre, anche quando non si vede".

Isabella Scaramuzzi, assessore alle Politiche Sociali e Assistenziali, Politiche Abitative, Pari Opportunità, rapporti con associazioni di volontariato e del terzo settore