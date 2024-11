Correre in sicurezza al buio, si può?

Con l’arrivo dell’autunno e del cambio dell’ora, le giornate si accorciano improvvisamente, si corre in qualsiasi ora del giorno e quando si ha tempo. Molti runner e sportivi, in genere però, sottovalutano i rischi nel praticare sport al buio, sminuendo i pericoli della strada.

Disattenzione e incuranza rappresentano le principali cause di incidenti e una buona prevenzione diminuisce significativamente minacce ed infortuni. Secondo studi recenti la maggior parte dei sinistri avviene a causa della scarsa visibilità, rendendo necessario prestare attenzione più agli altri che a se stessi. Giubbotti ad alta visibilità, gilet catarifrangenti, bracciali luminosi, luci frontali e soprattutto correre sui marciapiedi e non sulla strada.

Allenarsi durante le ore mattutine ricche di luce solare rappresenta una buona alternativa a quelle maggiormente trafficate e correndo in compagnia è possibile sventare attraversamenti incauti: quattr’occhi sono meglio di due. Non si dovrebbero adottare cuffie per ascoltare la musica e qualora non si potesse fare a meno delle melodie che accompagnano l’allenamento, occorre dotarsi di auricolari privi di isolamento acustico o che permettono di disattivarlo, ma teniamo presente che nonostante gli accorgimenti… il Codice della Strada vale per tutti!