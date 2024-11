"Biella non ha solo un centro, ma ha anche quartieri", una lettrice scrive

Sono più di uno e tutti sono in affanno. Nel fine 2019, la precedente amministrazione comunale ha approvato l'installazione di un' antenna Iliad in Strada alla Cascina Ottaviana. Un piacere alla vista, non solo per i residenti lontani solo pochi metri da essa, ma anche per chi si allena e gioca nel campo sportivo adiacente.

La manutenzione del manto stradale che avrebbero dovuto riparare il danno provocato dai "sig. Iliad" è pura speranza oramai. Sicuramente abbiamo fatto qualcosa di grave per essere dimenticati. Gia'...borgatari dimenticati. La torre svetta, lampeggia...Dall'alto guarda questo paesaggio odierno innevato e candido. Immacolato. Nessuno ha rimosso la neve a Pavignano e quasi tutto giovedì è stato dimenticato dai mezzi. Siamo così...semplicemente borgatari. Colpevoli, viviamo in quartiere.