La Magia del Dono 2024 torna a Biella

In occasione delle festività natalizie, ritorna “La magia del dono”, il mercatino della solidarietà, organizzato dal Centro Territoriale per il Volontariato, un evento di piazza con finalità sociali e benefiche, per dare una occasione di raccolta fondi e di visibilità alle associazioni del territorio.

L’evento sarà realizzato sia a Vercelli che a Biella e prevederà la presenza di stand e banchetti delle associazioni locali che potranno realizzare azioni di raccolta fondi, attraverso l’offerta di piccoli oggetti e doni solidali in occasione del Natale, incontrare la cittadinanza e presentare le loro varie attività benefiche e progetti solidali.

Per partecipare al mercatino è necessario compilare l’apposito Modulo di adesione.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO PER PARTECIPARE ALL’EVENTO DI BIELLA

Per informazioni:

015 8497377, segreteria.biella@centroterritorialevolontariato.org