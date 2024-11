A Vigliano, un incontro per imparare a usare il cellulare

Grazie al progetto di servizio civile digitale, l'incontro propone alla cittadinanza alcuni approfondimenti per un uso sempre più consapevole dello smartphone, spiegati in modo semplice e adatto a tutti, anche ai meno avvezzi alle nuove tecnologie.

In particolare nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre, alle ore 16.00, si parlerà di gestione delle notifiche, e dell'uso delle applicazioni più comuni quali WhatsApp, Google Maps.



L'incontro è tenuto dall'operatore digitale del servizio civile, aperto a tutti e non è necessaria la prenotazione!