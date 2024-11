Anche i sindaci biellesi alla 41ª assemblea annuale dell’Anci

I Sindaci di Castelletto Cervo Omar Giletti, Gifflenga Elisa Pollero, Strona Davide Cappio, Salussola Manuela Chioda, Ternengo Luigi Russo, Dorzano Manuel Gusulfino, Camandona Giulia Botta e Pettinengo Giovanni Blumetti, in questi giorni sono tra i biellesi presenti alla 41ª assemblea annuale dell’Anci che si è aperta ieri mercoledì 20 novembre, alla presenza del capo dello Stato e del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Facciamo l’Italia, giorno per giorno”, è questo il titolo dell'evento.

"Un appuntamento fondamentale nella vita istituzionale dell’Italia - commenta il sindaco di Castelletto Cervo Omar Giletti -, un’occasione straordinaria in cui i Sindaci si incontrano, fanno il punto e la sintesi di problemi e proposte. È anche per noi sindaci di piccoli comuni un momento importante per capire le novità che ci riguardano".

I lavori si concluderanno domani, venerdì 22 novembre.