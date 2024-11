A Biella si presenta il festival “la città del lavoro”

"La città del lavoro" è il titolo del festival di storia organizzato dal Centro di Documentazione “Adriano Massazza Gal” per i giorni di venerdì 29 e di sabato 30 novembre: docenti universitari, scrittori, esperti e professionisti affronteranno i temi della conoscenza, la divulgazione e la narrazione storica, avendo come comune denominatore il lavoro, attraverso laboratori, conferenze, incontri, dibattiti, libri e giochi aperti a tutti.

”Questa sfida nasce dal desiderio di dare vita a un evento che porti il territorio a diventare un punto di riferimento su questi temi - spiega Fabrizio Loreto, docente all’Università di Torino e direttore del festival -. Con un duplice obiettivo: valorizzare i numerosi attori e le diverse esperienze (archivi, biblioteche, centri di ricerca, fondazioni, istituti) che il territorio ha sviluppato nel corso degli ultimi decenni; attualizzare i contenuti di questa storia affascinante e ricca, fatta - come ogni storia - di momenti di progresso e arretramento, di continuità e rotture, di traversie e opportunità”.

”Dopo 40 anni di raccolta di documenti e di materiale storico di vario tipo, abbiamo deciso di restituire alla città e al territorio quanto da noi custodito con cura - spiega Daniele Mason, presidente del Centro di Documentazione - Si tratta di un progetto ambizioso, che però ci sentiamo di avviare perché riteniamo centrale il tema del lavoro e della storia del lavoro. Per questo abbiamo pensato, in un mondo che cambia, di affrontarlo in una prospettiva storica provando anche a leggere la contemporaneità. Un’operazione doverosa, che ci ha portato a collaborare con molteplici istituzioni”.

"La città del lavoro" si svolgerà in diversi luoghi di Biella la cui storia e attività s’intrecciano con l'insegnamento, la memoria, la conservazione e la valorizzazione: a Città Studi, nella Biblioteca Civica di Biella, a Cascina Oremo e nella sala conferenze del Lanificio Maurizio Sella. Il festival ha il patrocinio della Città di Biella e del Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. E' sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, CGIL Biella. Si svolge grazie alla collaborazione di: Biblioteca Civica di Biella e Polo Bibliotecario Biellese, Rete Archivi Biellesi, Fondazione Sella, Società Italiana di Storia del Lavoro, FLC CGIL Biella, Proteo Fare Sapere Piemonte, Consorzio sociale Il filo da tessere, Sella.Il programma dettagliato è scaricabile da www.cdsbi.it