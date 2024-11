Automotive, Ravinale (AVS): “Stellantis a Natale porta la cassa integrazione a Verrone"

Riceviamo e pubblichiamo da Ravinale, AVS: "Il collasso indotto della filiera produttiva italiana di Stellantis sta per colpire ancora i lavoratori e le lavoratrici piemontesi dell’automotive, ma dalla Regione abbiamo ricevuto le solite risposte vuote.

«La nostra priorità è fare in modo che le future generazioni possano trovare nelle fabbriche un futuro» è il tenore delle risposte a vuoto al question time che ho presentato in Consiglio Regionale della vicepresidente e assessora al lavoro Chiorino, che nemmeno oggi ha ritenuto di presentarsi in aula, nonostante si trattasse di uno stabilimento proprio del suo territorio, il biellese.

Lupi con i deboli, agnelli con i forti: ma è questo l’atteggiamento con cui il Piemonte siede al tavolo nazionale convocato al MIMIT con Stellantis? Chiediamo azioni concrete e urgenti, non sterile retorica sulla pelle di lavoratori e lavoratrici e in cui si accomodano multinazionali che continuano a fare utili lasciando indietro lavoratori, lavoratrici e intere filiere produttive.

Altri 356 dipendenti di Stellantis, questa volta nello stabilimento del biellese di Verrone, si preparano la cassa integrazione, proprio nel periodo natalizio, dal prossimo 9 dicembre e fino al 22: la cassa integrazione comporta un taglio di circa un terzo del salario, e quindi Stellantis regala feste amare ai propri dipendenti di Verrone. A Verrone, che soltanto 5 anni contava 655 dipendenti e che è stata pesantemente ridimensionata con il ricorso agli incentivi all’esodo, si producono cambi per i veicoli commerciali e per alcuni modelli di auto, circa 1000-1200 pezzi al giorno, ma a seguito del calo produttivo dello stabilimento di Atessa, in provincia di Chieti, il principale sito italiano per la produzione dei veicoli commerciali Stellantis e che è in cassa integrazione dallo scorso 10 giugno, la domanda è calata.

Una situazione tutta italiana però, visto che dopo i primi 10 mesi del 2024 Stellantis ha fatto segnare nel mese di ottobre una quota di mercato del 17,5% nei paesi UE29 e si conferma al secondo posto della classifica in Europa – ed è cresciuta del 3,6% per ciò concerne la vendita di veicoli commerciali in Europa, con risultati in ampia crescita per quanto riguarda la vendita di auto elettriche".