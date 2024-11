PD Biella, evento Bitter: "Abbiamo criticato la scelta inadeguata di ospitarla nella Sala Consiliare"

No, contrariamente a quanto sostiene la consigliera Greggio (forse a causa di una lettura frettolosa delle nostre affermazioni), non ci scuseremo con la “cittadinanza” composta dalle sole trenta persone ammesse a partecipare, per l’annullamento, deciso dagli stessi organizzatori, di un evento sia pur meritevole.

Questa posizione non ha nulla a che vedere con una presunta “rabbia” per la “disfatta elettorale” (su cui dovrebbe riflettere piuttosto la Lega, che è passata da dodici a due consiglieri), ma è dettata esclusivamente dal rispetto per le istituzioni e dalla volontà di garantire che eventi di interesse pubblico siano davvero accessibili e fruibili da un numero di cittadini ben superiore ai trenta che sarebbero stati ammessi nella Sala Consiliare per motivi di spazio.