28esima Conferenza delle Parti sul Clima, il ministro Gilberto Pichetto a Baku

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto è atterrato a Baku, dove rappresenterà l’Italia in occasione della ventinovesima Conferenza delle Parti sul Clima.

Pichetto interverrà anche a una serie di eventi organizzati al Padiglione Italia e in altre aree allestite allo Stadio Olimpico di Baku, dove si tiene la Cop29.

Domani, martedì 19, il Ministro parteciperà alle 9.30 all’evento “Le tecnologie di Leonardo per supportare le transizioni climatiche e proteggere territori e comunità. Nel pomeriggio (ore 15 - Meeting Room 11, Area C), un intervento del Ministro è previsto al dialogo ministeriale di Alto Livello sull’urgente necessità di aumentare gradualmente i finanziamenti per l’adattamento. Seguirà la partecipazione, presso il Padiglione ucraino, all’evento di Alto Livello dedicato al punto “Sicurezza Ambientale” della “Formula di Pace” Ucraina.

Alle 17.30 il Ministro Pichetto è invece atteso nuovamente al Padiglione Italiano per il Side Event organizzato dalla Fondazione Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo (PACTA) sulle sfide del settore per la decarbonizzazione. Concluderà la giornata l’evento di lancio del progetto “Giubileo e Ambiente” sostenuto dal MASE in collaborazione in ISPRA e promosso da Earth Day Italia (Padiglione Mediterraneo, ore 18.30).

Mercoledì 20 il titolare dell’Ambiente italiano interverrà all’“High Level Ministerial and Mayoral Meeting on Climate and Urbanization” (Plenary 2, ore 9-10.30). A seguire, parteciperà al Padiglione Italia all’iniziativa del MASE sull’Adattamento, eredità del G7 Clima, Energia e Ambiente di Venaria. Dalle 13.30, il Ministro parteciperà poi al Side Event “Azione per il Clima e Innovazione: Youth4Climate e soluzioni creative per la Solidarietà Globale”.

Giovedì Pichetto sarà alle 11 all’evento dell’iniziativa Cop29 su acqua e azione climatica, mentre al Padiglione Italia, dalle 12.30, interverrà al confronto organizzato dal WWF Italia ETS “Triplicare le energie rinnovabili: attuare l’obiettivo di Dubai coniugando azione climatica e natura”. Il titolare dell’Ambiente è atteso anche alla successiva iniziativa nello spazio italiano a Baku, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani, dal titolo “Il Futuro del Clima” e incentrato sul ruolo chiave delle nuove generazioni.