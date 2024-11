A Biella la Giornata Mondiale dei Poveri, un piccolo gesto per il bene di molti

Molto spesso un piccolo gesto, o una parola buona, possono essere importanti per rassicurare lo stato d'animo di ognuno di noi. Simili sensazioni si sono vissute lo scorso weekend con l'inaugurazione dell'emporio solidale della parrocchia di Santo Stefano, a Biella.

Presente anche il vescovo Roberto Farinella che, sui propri canali social, ha così dichiarato: “Abbiamo vissuto alcuni momenti importanti per la nostra comunità: l'inaugurazione, nella festa dell'Oratorio, dell'Emporio solidale della parrocchia di Santo Stefano e il pranzo preparato dallo chef Pierangelo Martinazzo ed il suo staff del ristorante, in collaborazione con gli amici e i volontari della Caritas Biella, per un centinaio di fratelli e sorelle assistiti in occasione dell'8°Giornata Mondiale dei Poveri”.