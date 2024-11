Lezione inversa: gli allievi del Liceo Sella salgono in cattedra

I ragazzi di 3H del liceo indirizzo Artistico sono in "missione" all'Istituto Comprensivo Biella 3 con le classi terze della Salvemini per una lezione a "più mani", che vedrà tutti protagonisti per una realizzazione artistica nel rispetto dell'inclusione e della collaborazione.

Gli allievi delle superiori realizzeranno assieme agli allievi della Salvemini delle porte tematiche. Ci sarà qui di una nuova veste pensata con esigenze e preferenze dell'istituto biella 3 e con la creatività e la maestria dei fanciulli del liceo artistico.

Le docenti di riferimento sono per il Liceo Artistico Albini Deborah e per Biella 3 Fizzotti Alessandra.

"Le opere saranno di origine pittorico plastico, con inserti musivi e anticiperanno l'ambiente di studio in maniera caratterizzante - spiegano le professoresse -. Ci saranno quindi porte dedicate all'arte, alla storia, matematica, alle lingue e così via discorrendo".

Una classe del liceo ha fatto il sopralluogo e intervistato gli alunni delle classi terze, che così si troveranno partecipi in questa scelta, e poi saranno invitati a realizzare presso il liceo alcune parti di mosaico.

I bozzetti cartacei verranno esposti a metà dicembre, una giuria sceglierà le più belle e si procederà alla realizzazione della stessa.

Questo progetto voluto dalla Dirigente scolastica Stefania Nuccio e accordato dal D.S. Gianluca Spagnolo aiuta i ragazzi in un'ottica di orientamento per un futuro migliore.

Cos'altro aggiungere? I ragazzi hanno già iniziato a mettere su carta i pensieri dei più piccoli ed è già poesia e musica per gli occhi!