Giornata Mondiale del Diabete, il Battistero di Biella si tinge di blu.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, ricorrente il 14 novembre, i Leo italiani si sono impegnati a illuminare un monumento di colore blu per diffondere un messaggio di sensibilizzazione e prevenzione di questa patologia: la città di Biella, in particolare, ha scelto il suo Battistero.

La Presidente Leo Francesca Maffeo e i soci tutti sono grati alla parrocchia di Santo Stefano e al Comune di Biella, nelle persone del Sindaco Marzio Olivero, degli Assessori Edoardo Maiolatesi e Domenico Gallello e del Consigliere Comunale Riccardo Leonesi, per l'ottima collaborazione, e per l’adesione dei giovani della Consulta Provinciale Studentesca, con cui si prospettano altre future attività condivise.

Inoltre, il Leo Club afferma di essere estremamente entusiasta del successo riscosso dall’evento, tenutosi mercoledì 13 novembre 2024 presso il Circolo Sociale Biellese, che ha constato di un’attività di screening volta alla prevenzione del rischio diabetico, della conferenza “L’epidemia diabete”, tenuta dal professore universitario Fabio Brogio, e della cena conclusiva dell’evento stesso.

I soci del Club riconoscono che la grande partecipazione all’evento da parte del pubblico biellese sia stato dovuto alla vincente collaborazione con i Lions del territorio biellese (Biella Bugella Civitas, Biella Host, Biella Valli Biellesi, Biella la Serra), sotto la guida della Presidente della circoscrizione 3 Zona C del distretto 108Ia Silvia Ghione, ai quali il Leo Club Biella attribuisce un enorme merito proprio in relazione alla perfetta riuscita della serata.

Il Leo Club Biella, infine, ringrazia il FAND Biella, associazione di volontariato attiva sul territorio in favore dei cittadini diabetici, e l’ASL di Biella per il supporto in questo progetto; infatti, secondo quanto pronunciato dal Presidente del FAND stesso, attraverso la sinergia prodotta tra Lions, ASL BI e la sua società è possibile “generare un’attività a sostegno della Diabetologia coinvolgendo aziende, privati e sostenitori per il raggiungimento di un obiettivo comune”.