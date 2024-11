Cambio della guardia in Valsesia, più di 10 amministratori entrano in Forza Italia FOTO

Cambio della guardia in Valsesia, più di 10 amministratori entrano in Forza Italia

I rumors che si sono susseguiti in queste ore sono diventati concreta realtà: molti sindaci della Valsesia passano a Forza Italia. L'ufficialità è arrivata questa mattina, 15 novembre, al Lingottino di Borgosesia, nel corso dell'incontro organizzato dal coordinamento regionale del partito con gli amministratori locali a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Nello specifico entrano nella squadra azzurra i seguenti sindaci: Fabrizio Bonaccio (Borgosesia), Massimo Basso (Serravalle), Antonella De Regis (Scopello), Massimo Gatti (Pila), Daniele Tacchino (Cervatto), Leonardo Di Rienzo (Guardabosone), Riccardo Peco (Rimella), Luca Chiara (Valduggia), Francesco Pietrasanta (Quarona), Luca De Bernardi (Cravagliana). Tra gli azzurri, entrano anche altri esponenti comunali, tra cui i vicesindaco di Alagna Giovanni Negra, oltre al confermato Roberto Sacchi, primo cittadino di Alto Sermenza.

Nel suo intervento, Cirio ha parlato di montagna, sicurezza, scuole, dissesto idrogeologico, sanità e diritti dei cittadini di essere assistiti in maniera uguale in ogni angolo del Piemonte. Inoltre, ha lodato le bellezze della Valsesia (“Uno dei territori più belli del Piemonte”). A prendere la parola anche il segretario provinciale Antonio Prencipe, Maria Cristina Patrosso di Azzurro Donna Vercelli, il parlamentare Roberto Pella, il senatore Roberto Rosso e lo stesso ministro Paolo Zangrillo. Proprio quest'ultimo ha sottolineato come il partito cresca e si stia allargando con l'ingresso di nuovi amministratori attratti da un messaggio chiaro e inequivocabile. Non è mancato un elogio al lavoro compiuto dal governatore in Piemonte.

In seguito si sono presentati i primi cittadini di Borgosesia e Quarona. “Il cittadino è la priorità – afferma Bonaccio – La Valsesia è la dimostrazione dell'unità di intenti di un territorio: tanti amministratori in sala riuniti per far crescere questa zona e creare le condizioni migliori per stabilirsi, a cominciare dalla presenza di buoni servizi, come la sanità”. Entusiasta Pietrasanta: “Ho condiviso questo percorso di avvicinamento a Forza Italia con il presidente Cirio. Una scelta volta a dare unità e concretezza al territorio, unito da un centro moderato”.