Arte, storia e natura: arriva The Walk per valorizzare la Baraggia (foto di repertorio)

Aprirà il prossimo 24 novembre il percorso The Walk - Visioni Contemporanee nella Baraggia Biellese, frutto del Patto di collaborazione tra l’Associazione Intorno al Castello, l’Associazione Stilelibero, il Comune di Cossato, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo per la valorizzazione dell’Ecomuseo di Cossato e dei percorsi culturali e turistici che da esso si dipanano, con il Contributo di Fondazione Cassa Di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione BIellezza. In collaborazione con il Castello di Rivoli, e Discover Biella.

I luoghi: Chiesa di Santo Pietro e Paolo, Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, Castello di Castellengo, Cascina Foresto, Cascina Preziosa, Cascina La Pescia ma soprattutto bosco e baraggia. Appuntamento per tutti alle 10 nella sede dell’ecomuseo per poi spostarci presso la Cascina Foresto per la performace Steli. L'esperienza che propone “The Walk” è quella di lasciare nella memoria non le opere viste ma la conoscenza di un luogo letto attraverso le lenti dei lavori artistici che accompagnano il percorso. Inoltre il progetto non finisce qui, in base alla possibilità di reperire energia verrà implementato ogni anno con nuove opere.

L'ecomuseo diventerà l'Info Point del progetto con la possibilità di inserire piccole mostre monografiche che riguardano sia gli artisti presenti nel percorso sia altri Artisti in rete con altre esperienze nel territorio Biellese. Obiettivo è avere una apertura dell'ecomuseo tutti i fine settimana da aprile a ottobre al fine di garantire al visitatore una prima esperienza.