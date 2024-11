Per troppe donne la violenza è pane quotidiano, a Biella parte campagna di sensibilizzazione

Nell’ambito del progetto “VIOLENZASTOP!”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, le Associazioni Mafalda VocidiDONNE ODV, NON SEI SOLA ODV, UNDERGROUND ODV, insieme a tutte le altre associazioni presenti sul territorio e afferenti alla rete antiviolenza, promuovono la campagna di sensibilizzazione - Un sacchetto del pane contro la violenza sulle donne – “Per troppe donne la violenza è il pane quotidiano”- E’ una Campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere. I dati Istat sul fenomeno della violenza contro le donne rilevano che solo il 3,7% delle 6 milioni 788 mila donne che subiscono o hanno subito violenza fisica o sessuale si rivolge ai Centri antiviolenza, e che il 12,8% non conosce l’esistenza del servizio. A partire da questi dati e dall’esperienza quotidiana dei Centri antiviolenza nasce l’idea della campagna dei sacchetti del pane, che ha l’obiettivo di pubblicizzare il numero del centro antiviolenza di Biella. La scritta “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano”.

Se hai bisogno d’aiuto chiama il Centro antiviolenza con i riferimenti per i contatti” scritti in diverse lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese è stampata su 15 mila sacchetti per il pane, che saranno distribuiti gratuitamente alle panetterie ed ai negozi di alimentari aderenti all’iniziativa sul territorio biellese, con l’intento di trasformare un gesto quotidiano e familiare come l’acquisto del pane in un momento di riflessione. Lo scopo è anche offrire uno strumento utile, sui sacchetti è infatti impresso anche l’indirizzo del Centro Antiviolenza di Biella, il numero per sms e il numero del Servizio nazionale al quale le donne in difficoltà possono rivolgersi per trovare supporto e assistenza. Il pane, infatti arriva ogni giorno sulle tavole delle famiglie, perciò utilizzare la sua catena di distribuzione costituisce un metodo efficace per pubblicizzare il numero del Centro antiviolenza e per operare una prima opportuna sensibilizzazione della popolazione sul tema della violenza e sui servizi offerti alle donne. La campagna dei sacchetti del pane permetterà di promuovere a livello provinciale campagne di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza contro le donne, degli stereotipi di genere e delle pari opportunità, nonché dei servizi offerti alle donne che subiscono violenza.