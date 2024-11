Dialoghi della modernità, secondo appuntamento con la Cgil Biella

Il secondo appuntamento con i “Dialoghi della modernità”, lunedì 18 novembre, alle 20.45, organizzato dalla Cgil e dal Centro di documentazione “Adriano Massazza Gal” sarà incentrato sul tema della violenza di genere. Relatrice, Sabina Curti, professoressa ordinaria di sociologia della devianza all’Università di Perugia. L’appuntamento è nel salone “Di Vittorio” in via Lamarmora 4.

«La violenza di genere esiste in tutte le società, anche se in forme e in tempi diversi - spiega Curti -. Il motivo è legato all’asimmetria, conflitto/potere, tra i ruoli che non sono mai dati in natura e che non appartengono al sesso, ma che sono sempre costruiti culturalmente e in alcuni casi anche giuridicamente».