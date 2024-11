Bielmonte, al via la stagione invernale: tutto ciò che c'è da sapere per lo sci

A Bielmonte fervono i lavori per la nuova stagione invernale. Sono state pubblicate le tariffe degli stagionali e ancora una volta sono previste promozione soprattutto per le famiglie e gli over 65.

La stazione sciistica di Bielmonte si conferma attenta dunque per le famiglie anche con la presenza di due scuole: Scuola sci Bielmonte Oasi Zegna e Scuola sci Monte Marca Bielmonte con più di 50 maestri a disposizione di adulti e bambini per imparare a destreggiarsi sulla neve. Le attività per la stagione 2024/25 prenderanno il via sabato 7 dicembre con l'apertura ufficiale degli impianti e nuovi pacchetti promozionali dedicati alle famiglie.

Lo Skipass in alta stagione (sabato, domenica e festivi) avrà un costo di 42 euro il giornaliero, 38 euro la formula delle 4 ore. Sconti per over 65, ragazzi e bambini. Lo skipass in bassa stagione invece va da 30 euro per il giornaliero, 25 euro per la formula 4 ore e 22 euro per la formula 2 ore. Sconti per bambini fino a cinque anni. Attivata la promo bassa stagione con skipass di 10 giorni non consecutivi a 250 euro. Anche quest'anno sono a disposizione gli skipass plurigiornalieri, sarà possibile scegliere tra due giorni consecutivi, cinque giorni non consecutivi o dieci giorni non consecutivi. Le tariffe variano a seconda dell'età.

Lo skipass stagionale invece ha un costo di 660 euro per adulti, 540 per over 65, 540 euro per ragazzi fino a 14 anni, 495 per bambini fino a 8 anni, 220 per bambini per bambini fino a 5 anni. Sarà attivato anche il tappeto del campo scuola per i principianti, la tariffa va da 15 euro per un'ora, sale a 20 euro per due ore, 24 euro, 28 il giornaliero.Attivati anche i pacchetti famiglia. Per lo skipass in alta stagione adulto e bambino fino a 8 anni si paga 55 euro, 50 euro per le 4 ore, poi ci sono varie promozioni fino alla formula due adulti e due teen fino a 17 anni con tariffa pari a 126 euro per il giornaliero e 116 per le 4 ore.

Anche nel pacchetto famiglia ci sono gli skipass plurigiornalieri con tariffe diverse a seconda della composizione del nucleo familiare. E poi ci sono gli skipass stagionali classici con promozioni: un adulto e un bimbo o bimba fino a 8 anni paga 860 euro, un adulto e un teen fino a 17 anni paga 1080 euro, due adulti e un teen fino a 17 anni paga 1650 euro, due adulti e due teen fino a 17 anni pagano 2070 euro.