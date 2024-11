Save Water 2024: il Centro Commerciale Gli Orsi promuove la consapevolezza sull'uso responsabile dell'acqua

Il Centro Commerciale Gli Orsi, ospita l'iniziativa Save Water 2024, un progetto dedicato a diffondere la cultura del risparmio idrico e sensibilizzare la comunità sull'uso consapevole di questa risorsa limitata. L’evento si terrà nel weekend del 16/17 novembre, dalle 15 alle 19.

“Save Water 2024”: questo è il titolo del progetto ambizioso, che vede unirsi una struttura importante come Gli Orsi assieme al Liceo G e Q Sella artistico di Biella con il DS Gianluca Spagnolo e le riflessioni raccolte dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Biella 3 della Preside Stefania Nuccio. L'acqua genera vita ma anche arte. Dopo diversi accordi tra Emiliano Quarenghi e i docenti responsabili sul territorio Deborah Albini, Giuseppe Magrone e Francesca Nicoli ha visto coinvolte due classi IIIH e VH con l'aiuto delle docenti Chiara Spada e Deborah Gallo. Save Water 2024 è un progetto corale che lascia largo spazio agli allievi, dopo aver seguito diverse fasi di progettazione e di rappresentazione artistica, non solo a mano libera ma anche in digitale.

Il compito delle insegnanti è stato quello di far lavorare i ragazzi assieme con un tema caro a tutti: l'acqua. Un'opportunità che ha permesso ai ragazzi di potersi misurare poi in larga scala, poiché l'opera terminata sarà riprodotta su lastre metalliche e accompagnerà tutti i passanti che entreranno nel centro commerciale con messaggi ed immagini di sensibilizzazione sul tema.Il programma dell’evento prevede attività per tutte le età, pensate per coinvolgere e informare il pubblico sull’importanza della gestione responsabile dell’acqua. Uno degli appuntamenti principali sarà il Water Lab Science, un laboratorio ludico-didattico rivolto ai bambini, che offrirà esperimenti pratici su temi come l’assorbimento e la filtrazione dell’acqua, e dimostrazioni interattive sul ciclo idrico.

I bambini potranno esplorare le proprietà fisiche dell'acqua e comprenderne l'importanza attraverso attività divertenti e stimolanti. Inoltre, i visitatori avranno l'opportunità di vivere il Virtual Water Trip, un’esperienza immersiva in realtà virtuale che permette di seguire il viaggio di una goccia d’acqua dalla pioggia ai fiumi e fino alla produzione di energia rinnovabile, esplorando così l'intero ciclo dell’acqua. L’evento vedrà anche la presenza di Goccina, la mascotte ufficiale, che distribuirà materiale informativo e gadget come i rompigetto, utili per ridurre il consumo domestico d’acqua.

Domenica 17 novembre, Save Water 2024 culminerà con un evento speciale: la presentazione di un’opera artistica realizzata in collaborazione con il liceo "G E Q Sella" di Biella e le scuole secondarie di primo grado dell’istituto I.C. Biella 3. L’opera, dedicata alla salvaguardia dell’acqua, contribuendo alla riqualificazione ambientale e sensibilizzando la comunità sull'importanza di preservare questa risorsa."Ci teniamo davvero a rendere il tema dell’uso responsabile dell’acqua accessibile a tutti, soprattutto ai più giovani. Save Water 2024 è pensato per mostrare in modo concreto come ognuno possa fare la propria parte, anche con piccoli gesti," afferma Luciano Morganti – Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi. "Invitiamo famiglie e bambini a venire e scoprire quanto l’acqua sia preziosa e come possiamo contribuire a preservarla.”

Save Water 2024 rappresenta, quindi, un’occasione unica per unire apprendimento e divertimento, sensibilizzando il pubblico su un tema di fondamentale importanza per il nostro futuro. Il Centro Commerciale Gli Orsi invita tutta la comunità a partecipare e scoprire come, insieme, si possa fare la differenza per preservare una risorsa preziosa come l’acqua.

Programma Date: 9-10 e 16-17 novembre, dalle 15:00 alle 19:00.

Attività:

• Water Lab Science: Laboratori interattivi per bambini sull’acqua.

• Virtual Water Trip: Esperienza virtuale sul ciclo dell’acqua.

• Mascotte Goccina: Distribuzione di gadget a tema.

• Evento speciale (17 novembre): Presentazione di un’opera artistica sul tema dell’acqua, creata con scuole locali, e installazione presso il passaggio pedonale del centro commerciale.