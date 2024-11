Banca Sella, al via plafond da 250 milioni di euro per Piano Transizione 5.0

Sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane, finanziando lo sviluppo di processi produttivi innovativi, più efficienti e rispettosi dell’ambiente. Con questo obiettivo, Banca Sella lancia un primo plafond da 250 milioni di euro rivolto a tutte le aziende che mirano a crescere attraverso una maggiore sostenibilità e digitalizzazione delle loro attività.

Grazie a questa iniziativa, le imprese possono ottenere finanziamenti agevolati per investire in progetti che mirano ad incentivare l’efficientamento dei processi produttivi e l’incremento della sostenibilità e della digitalizzazione mediante, ad esempio, l’acquisto di macchinari Industria 4.0, software per il monitoraggio dei consumi, beni strumentali per la produzione da fonti energetiche rinnovabili e formazione del personale. Banca Sella mette, inoltre, a disposizione delle imprese servizi di consulenza tecnica e fiscale per aiutare le imprese nell’accesso alle agevolazioni, grazie ad un network di aziende specializzate in grado di fornire il supporto per pianificare e implementare i progetti di Transizione 5.0. Il plafond si affianca, infatti, alle misure previste dal PNRR che destina 6,3 miliardi di euro a un credito d’imposta per le imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia nell’ambito di progetti di innovazione volti a ridurre i consumi energetici.

A supporto dei processi di transizione sostenibile, inoltre, le imprese avranno la possibilità di accedere, sempre a condizioni favorevoli, alla nuova soluzione “Finanziamento Business Sostenibile 5.0” rivolta a coloro che desiderano investire in tecnologie avanzate e soluzioni per il risparmio e l’autoproduzione di energia, in coerenza con il Piano Transizione 5.0: tale soluzione aggiunge al tradizionale finanziamento chirografario un meccanismo premiante legato al raggiungimento di specifici obiettivi di risparmio energetico previsto dall’incentivo.

“Questo primo plafond e la forma di finanziamento dedicata al business sostenibile dimostrano l’impegno di Banca Sella nel supportare concretamente le aziende in un contesto, come quello attuale, in cui si trovano a dover affrontare le sfide della digitalizzazione, dell’innovazione e della sostenibilità con l’obiettivo di migliorare i propri processi produttivi. Il nostro compito è proprio quello di accompagnarle in questo percorso di crescita cogliendo le opportunità della Transizione 5.0” ha detto Giorgio De Donno, Condirettore generale e Vice Ceo di Banca Sella.