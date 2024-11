Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, ecco tutte le iniziative a Cossato

L'amministrazione comunale di Cossato, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre 2024, promuove un calendario di iniziative aperte a tutta la cittadinanza.

Si comincia presso i giardini pubblici, lunedì 25 novembre alle 16.30, con la performance teatrale del Gruppo teatrale d'istituto "I copioni" del Liceo Cossatese e Vallestrona. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nell'area Mercato Coperto. A seguire, intorno alle 17 circa, camminata di sensibilizzazione nelle vie del centro. Al termine, intorno alle 17.30 circa, nel viale pedonale lungo torrente Strona, inaugurazione della nuova panchina rossa.

In contemporanea saranno organizzate una serie di iniziative correlate al tema trattato: in Piazza E. Tempia e in altri punti rappresentativi della città, esposizione di sedie rosse in memoria delle donne vittime di violenza; la biblioteca comunale per tutta le settimana promuoverà la propria sezione dedicata al tema della violenza di genere e alle Pari Opportunità con esposizione di libri a tema nella Sala Rizzato e nelle sale attigue. Sempre presso la Biblioteca comunale saranno esposti i pensieri e le riflessioni degli studenti del Liceo del Cossatese e Vallestrona che hanno partecipato con entusiasmo e grande impegno all'iniziativa di informazione e sensibilizzazione promossa dall'Ente.

Giovedì 28 novembre, alle 18.30, in Sala Eventi "G. Pizzaguerra, si terrà il primo laboratorio di analisi filmica di “C’è ancora domani” film del 2023 di e con Paola Cortellesi a ingresso libero e gratuito e garantito fino al raggiungimento capienza massima della sala.