Vandorno, torna il mercatino benefico di Natale

Sabato 23 novembre, alle 14.30, apre al Vandorno presso il salone della Cooperativa Sociale al n. 3 di Strada Cantone Ramella Gal, il tradizionale mercatino di Natale che espone lavori di artigianato, oggettistica per Natale e per tutto l’anno e tanto altro ancora. Si tratta della 42a edizione che richiama ogni anno l’attenzione di un pubblico affezionato, anche fuori Biella e Biellese.

Presenti articoli di tovaglieria e biancheria per la casa, anche con soggetti natalizi, ricamati a mano dalle preziose amiche della Cooperativa; addobbi e decorazioni artigianali in stoffa e materiali naturali; oggetti e confezioni regalo; caldi manufatti in lana tra cui sciarpe, babbucce e berretti lavorati ai ferri, mantelle e ponchos in cachemire e lane pregiate; asciugamani e lenzuola di pregio, corredi per bambino, oggetti vintage in ceramica e vetro, curiosità e specialità gastronomiche di produttori locali d’eccellenza (agnolotti di carne, salami, salcicce, miele, riso, panettoncini e biscotti, vini, patate e mele nostrane).

Il mercatino, come sempre, si svolge presso il salone della Cooperativa del Vandorno, al coperto e al caldo con i seguenti orari: nei sabati 23 e 30 novembre e 7 dicembre dalle 14,30 alle 18,30; nelle domeniche 24 novembre, 1 e 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Nel pomeriggio di domenica 24 novembre dalle 15.30 nonne e nonni sono tutti invitati nel salone per un the e due chiacchiere in compagnia.

Nel pomeriggio di domenica 1 dicembre gli elfi e Babbo Natale saranno presenti nel salone ad accogliere i bambini della Scuola Materna. La manifestazione sarà inaugurata alle 14.30 di sabato 23 novembre con la benedizione del parroco, don Vittorino Pasquin. Tutti i ricavi saranno devoluti alla Casa per Anziani del Vandorno costruita e gestita dalla locale Società Cooperativa, presente sul territorio da 156 anni.